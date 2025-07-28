19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Belçika'ya Yenildi

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19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında Belçika'ya 3-1 mağlup oldu. Turnuvada 4. mağlubiyetini yaşayan milli takım, son maçını Porto Riko ile oynayacak.

19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında Belçika'ya 3-1 yenildi.

Ay-yıldızlılar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te oynanan karşılaşmayı 14-25, 25-20, 19-25 ve 12-25'lik setlerle kaybetti.

Grupta 4. mağlubiyetini yaşayan milli takım, son maçını yarın Porto Riko ile yapacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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