19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Belçika'ya Yenildi
19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında Belçika'ya 3-1 mağlup oldu. Turnuvada 4. mağlubiyetini yaşayan milli takım, son maçını Porto Riko ile oynayacak.
19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında Belçika'ya 3-1 yenildi.
Ay-yıldızlılar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te oynanan karşılaşmayı 14-25, 25-20, 19-25 ve 12-25'lik setlerle kaybetti.
Grupta 4. mağlubiyetini yaşayan milli takım, son maçını yarın Porto Riko ile yapacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor