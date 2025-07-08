19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Çeyrek Finale Yükseldi

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19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek finalde Çin ile karşılaşacak.

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda karşılaştığı ev sahibi Hırvatistan'ı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Osijek kentinde oynanan son 16 turu müsabakasında milli takım, ev sahibi Hırvatistan'la karşılaştı.

Rakibini 25-12, 24-26, 25-13 ve 25-12'lik setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Milliler, çeyrek finalde Çin'le karşılaşacak.

11 Temmuz'da oynanacak mücadele Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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