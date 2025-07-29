19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Porto Riko'yu Yenerek Turnuvadan Elendi

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19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Porto Riko'yu 3-0 yenerek turnuvada tek galibiyetini aldı. Ancak grup 5.'si olarak son 16 turuna yükselememiş oldu.

19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son maçında Porto Riko'yu 3-0 yendi.

Ay-yıldızlılar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te oynanan karşılaşmayı 25-20, 28-26 ve 25-22'lik setlerle kazanarak turnuvadaki tek galibiyetini aldı.

Grubunu bir galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada tamamlayan milli takım, grupta ilk 4'ün dışında kaldığı için son 16 turuna yükselemedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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