19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Porto Riko'yu Yenerek Turnuvadan Elendi
19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Porto Riko'yu 3-0 yenerek turnuvada tek galibiyetini aldı. Ancak grup 5.'si olarak son 16 turuna yükselememiş oldu.
19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son maçında Porto Riko'yu 3-0 yendi.
Ay-yıldızlılar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te oynanan karşılaşmayı 25-20, 28-26 ve 25-22'lik setlerle kazanarak turnuvadaki tek galibiyetini aldı.
Grubunu bir galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada tamamlayan milli takım, grupta ilk 4'ün dışında kaldığı için son 16 turuna yükselemedi.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor