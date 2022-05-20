19 Mayıs'ta büyük rezillik! Sporcusunun elenmesine kızan antrenör, genç kızı uluorta tokatladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 Mayıs'ta büyük rezillik! Sporcusunun elenmesine kızan antrenör, genç kızı uluorta tokatladı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Diyarbakır'da Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcu genç kıza tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün yaşanan skandal olaya tepki yağdı.

Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde bir antrenör, rakibine yenilince sporcusu, genç kıza tokat attı. Yaşanan skandal anlar bir seyircinin kamerasına anbean yansıdı.

19 Mayıs'ta büyük rezillik! Sporcusunun elenmesine kızan antrenör, genç kızı uluorta tokatladı

GENÇ KIZ HİÇBİR ŞEY YAPAMADAN BEKLEDİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı. Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti.

Haberler.com - Spor

19 Mayıs 1919, Atatürk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Serkan beşyüz:

o haddini bilmezin antrönörlüğünü elinden alacaksın. bakalım basşka müsabakaya katılabiliyor mu. birdaha spor hocalığı yapabiliyormu

Cevap Yaz 1 20 Yayından Kaldır
ismail bey :

Zamanında kafaya çok darbe almış heralde hoca.. Spor bedeni geliştiriyor ama maalesef beyni geliştirmiyor bazılarında..

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title