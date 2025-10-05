19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi

Haberler

Premier Lig'de Everton, sahasında Crystal Palace'ı 90+3'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve Crystal Palace'ın 19 maçlık namağlup serisine son verdi.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan maçı Everton, 2-1 kazandı.

90+3'TE 3 PUANI GETİREN GOL

Crystal Palace, 37. dakikada Daniel Munoz ile 1-0 öne geçti. Everton, bu gole 76. dakikada penaltıdan Iliman Ndiaye ile karşılık verdi. Maçta son sözü Everton'ın İngiliz yıldızı söyledi. Everton, 90+3. dakikada Jack Grealish'in golüyle 2-1 öne geçti ve maçı kazandı.

19 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Everton, 11 puana yükseldi.19 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Crystal Palace ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Everton, zorlu Manchester City deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Bournemouth'u konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
