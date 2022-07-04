19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya'ya 3-1 yenilen Kadın Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya'ya 3-1 yenilen Kadın Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti. Milli Voleybol Takımı, ???????Palais Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda İtalya ile final karşılaşmasına çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın da izlediği maçta rakibine 24-26, 20-25, 25-22 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kaybeden milliler, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı. Milli takım adına maçın skoreri 15 sayıyla İlkin Aydın oldu. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları voleybol İtalya Spor Haberler

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