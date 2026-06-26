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Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Sutopu Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak

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Portekiz'de düzenlenecek Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Sutopu Şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye, D Grubu'nda Hong Kong ve Brezilya ile mücadele edecek.

Portekiz'de düzenlenecek Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Sutopu Şampiyonası, yarın başlayacak.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rio Maior bölgesindeki organizasyon 4 Temmuz'a kadar sürecek.

Toplam 20 takımın katılacağı şampiyonada milliler, D Grubu'nda Hong Kong ve Brezilya ile mücade edecek.

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

12.30 Türkiye-Brezilya

29 Haziran Pazartesi:

14.00 Türkiye-Hong Kong

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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