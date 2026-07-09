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Voleybol: Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki üçüncü maçında Polonya'ya 3-1 yenildi. Ay-yıldızlılar gruptaki 3. mağlubiyetini alırken, 4. maçta İzlanda ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki üçüncü maçında Polonya'ya 3-1 yenildi.

İtalya'nın Porto San Giorgio kasabasında oynanan karşılaşmayı 25-18, 17-25, 25-17 ve 25-15 setlerle kaybeden ay-yıldızlılar, gruptaki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Milli takım, turnuvadaki 4. maçında 11 Temmuz Cumartesi TSİ 18.30'da İzlanda ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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