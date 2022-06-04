17 yıldır forma giydiği Juventus'tan ayrıldı! Chiellini'nin yeni adresi belli oldu - Haberler

İtalyan yıldız Giorgio Chiellini, özdeşleştiği İtalyan temsilcisi Juventus ile yollarını ayırdı. Tecrübeli savunmacının yeni adresi ise MLS oldu.

LOS ANGELES FC'YE İMZA ATIYOR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Chiellini ve menajeri, Londra'da Los Angeles FC yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda iki taraf arasında anlaşmaya varıldı. Tecrübeli İtalyan stoperin kısa süre içerisinde MLS ekibine imza atması ve transferin resmen duyurulması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALADI

Juventus ile Genoa karşısında son maçına çıkan Chiellini, Arjantin karşısında da İtalya Milli Takımı kariyerini noktaladı. İtalya ile bugüne kadar 116 maçta forma giyen 37 yaşındaki stoper, 2005 yılından bu yana formasını giydiği Juventus ile ise 561 kez sahaya çıktı ve 36 gol, 25 asist kaydetti.