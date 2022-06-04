17 yıldır forma giydiği Juventus'tan ayrıldı! Chiellini'nin yeni adresi belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 yıldır forma giydiği Juventus'tan ayrıldı! Chiellini'nin yeni adresi belli oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:
17 yıldır forma giydiği Juventus'tan ayrıldı! Chiellini'nin yeni adresi belli oldu

Juventus'tan ayrılan tecrübeli savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'nin yeni adresi belli oldu. İtalyan yıldız MLS'e gidiyor. 37 yaşındaki savunmacı, Amerika Birleşik Devletleri takımı Los Angeles FC ile sözleşme imzalayacak.

İtalyan yıldız Giorgio Chiellini, özdeşleştiği İtalyan temsilcisi Juventus ile yollarını ayırdı. Tecrübeli savunmacının yeni adresi ise MLS oldu.

LOS ANGELES FC'YE İMZA ATIYOR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Chiellini ve menajeri, Londra'da Los Angeles FC yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda iki taraf arasında anlaşmaya varıldı. Tecrübeli İtalyan stoperin kısa süre içerisinde MLS ekibine imza atması ve transferin resmen duyurulması bekleniyor.

17 yıldır forma giydiği Juventus'tan ayrıldı! Chiellini'nin yeni adresi belli oldu

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALADI

Juventus ile Genoa karşısında son maçına çıkan Chiellini, Arjantin karşısında da İtalya Milli Takımı kariyerini noktaladı. İtalya ile bugüne kadar 116 maçta forma giyen 37 yaşındaki stoper, 2005 yılından bu yana formasını giydiği Juventus ile ise 561 kez sahaya çıktı ve 36 gol, 25 asist kaydetti.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Giorgio Chiellini Juventus İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title