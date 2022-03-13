17 yaşındaki Arda Güler'den akıllara durgunluk veren resital! Fenerbahçe tarihine geçti - Haberler

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17 yaşındaki Arda Güler'den akıllara durgunluk veren resital! Fenerbahçe tarihine geçti

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Alanyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. 78. dakikada Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçiren golü atan 17 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla Süper Lig tarihinde fileleri havalandıran en genç isim oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanında Alanyaspor'u 5-2 yendi. Sarı-lacivertlilerde genç yıldız Arda Güler performansıyla maça damga vururken Fenerbahçe tarihine de adını altın harflerle yazdırdı.

17 yaşındaki Arda Güler'den akıllara durgunluk veren resital! Fenerbahçe tarihine geçti

ALANYA MAÇININ YILDIZI OLDU

17 yaşındaki futbolcu profesyonel kariyerinin ilk golü attı ve Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde fileleri havalandıran en genç isim oldu. Öte yandan karşılaşmada 5. golün de asistini yapan Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Arda Güler, alanyaspor, Süper Lig, Spor, Haberler

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Yorumlar (3)

Mehmet KÖSE:

Emre Mooooooorrrrrrrrrrrrrrrrr

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Brütüs:

Şımarmaz ise belli ( Türkiye'de zor). Büyük topçu olacak. Avrupaya iyi bir takıma inşallah gider.

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Sadık GÜNEŞ:

İnşallah Muhammet demircinin durumuna düşmez

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500
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