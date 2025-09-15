16 Yaşındaki Pıng Şinlu'dan Dünya Rekoru

Haberler

Çinli milli sporcu Pıng Şinlu, ISSF Dünya Kupası'nda dünya rekoru kırarak 10 metre havalı tüfek dalında 255.3 puanla şampiyon oldu. Genç sporcunun başarısı, aynı zamanda 'gençler dünya rekoru' olarak kaydedildi.

Çin'de 16 yaşındaki milli sporcu Pıng Şinlu, Dünya Atıcılık Sporları Federasyonunun (ISSF) Ningbo şehrinde düzenlenen şampiyonasında dünya rekoru kırdı.

China Daily'nin haberine göre, ISFF Dünya Kupası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek dalında yarışan 16 yaşındaki Pıng, final atışlarında 255.3 puan toplayarak şampiyon oldu.

Pıng, bu performansıyla Çinli Vang Zıfey'in nisan ayında Peru'nun başkenti Lima'daki düzenlenen turnuvada elde ettiği 254.8 puanlık derecesini geride bırakarak genç yaşta yeni dünya rekoruna adını yazdırdı.

Genç sporcunun derecesi aynı zamanda "gençler dünya rekoru" olarak da kayıtlara geçti.

Pıng Şinlu, turnuvada ayrıca Olimpiyat şampiyonu Çinli atıcı Şıng Lihao ile yarıştığı kadınlar havalı tüfek karışık takım müsabakasında da gümüş madalya kazandı.

