16 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, İrlanda'yı Mağlup Ederek Çeyrek Finale Yükseldi

16 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi'ndeki dördüncü maçında İrlanda'yı 62-27'lik skorla mağlup ederek grubunu 4'te 4 yaparak lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri takip etti.

Ay-yıldızlılar müsabakaya İpek Ece Özkan, Esma Tanrıverdi, Nehir Odabaşı, Esma Tanrıverdi ve Ayşe Melek Demirer beşiyle başladı. Millilerimiz ilk periyodu 16-5 önde tamamlarken, devreye 33-15'lik skorla üstün giren yine Ay-yıldızlılarımız oldu. Üçüncü periyot ise 16 Yaş Altı Kız Milli Takımımızın 52-15'lik üstünlüğüyle noktalandı.

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nda Esma Tanrıverdi 9 sayı - 9 ribaund - 2 asist - 3 blok, Naz Secerlioğlu 5 sayı - 10 ribaund - 1 top çalma, Ayşe Melek Demirer 5 sayı - 12 ribaund ve Zeynep Gülşen Şencan 2 sayı - 7 ribaund - 3 asist - 2 top çalma ile oynadı. İrlanda'da ise Laura Buckley 8 sayı kaydetti.

Çeyrek finalde B Grubu'nun ikincisi ile karşılaşacak millilerin rakibi grup maçlarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.