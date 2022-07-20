16 Yaş Altı Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girecek 16 Yaş Altı Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da kampa başlayacak. 16 Yaş Altı Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da kampa başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan (THF) yapılan açıklamaya göre, 9-21 Ağustos tarihlerinde THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek kampın sporcu kadrosu belli oldu. Başantrenör Rıfat Şahin yönetiminde kamp yapacak 40 oyuncu, haziran ayında yine THF Spor Kompleksi'nde kamp yapan 160 kişilik kamp kadrosu içerisinden seçildi. Kampa davet edilen oyuncular şöyle: "Mehmet Ginyıldız, Egehan Yenilmez, Hasancan Tekbaş, Efkan Çoban, Ferit Vatansever, Muammer Efe Barlas, Doruk Ateş, Murat Şahin Arslan, Yusuf Gezer, Muhammed Maskar, Muratcan Temli, Gökdeniz Yıldız, Seyyid Ali Muad Bal, Kadir Şahin Ayyıldız, Ümit Toğay, Gökay Ocak, Burak Görken Çığın, Emir Altuğ, Alper Dinç, Okan Çakmak, Yunus Emre Topsakal, Mansur Çoban, Hasan Kenan Önel, Hakan Özdemir, Akif Şahbudak, Alitan Aslankara, Ertuğ Emir Yiğit, Harun Kırkler, Hasan Efe Kıdam, Tuna Poyraz Serpil, Arda Kaan Çetin, Ali Süer, Tuna Alposkay, Mahmut Efe Boynukısa, Sipan Çetinkaya, Sarp Arda Hocaoğlu, Ayberk Kuru, Atilla Ali Tapan, Yiğit Özmen, Ergin Erkan." AA / Fatih Çakmak - Spor Ankara Spor Haberler

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