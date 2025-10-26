Haberler

15. Laz Ralli Yağmur Altında Oldu

15. Laz Ralli Yağmur Altında Oldu
Güncelleme:
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 15. Laz Ralli etkinliği, kötü hava koşullarına rağmen heyecan dolu anlara sahne oldu. Katılımcılar tahta arabalarıyla kıyasıya mücadele ederken, muhlama yarışında da Gönül Kus birinci oldu.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 'Laz Ralli' adı verilen geleneksel tahta araba yarışlarının bu yıl 15'incisi düzenlendi. Katılımcılar, sağanak altında saatte 50 kilometre hıza ulaşılan yarışlarda kıyasıya mücadele etti.

Dikkaya köyünde, bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen 'Laz Ralli' heyecanı yaşandı. Yöre kültürünün bir parçası olan tahta arabalarla yarışılan etkinlik, 3 kategoride 50 yarışmacı katılımıyla gerçekleştirildi. Köy yolunda hazırlanan parkurda etap etap yarışan yarışmacılar, dik ve virajlı pistte şiddetli sağanağa rağmen kıyasıya mücadele etti. Küçük çaplı kazaların yaşandığı yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarış sonrası düzenlenen muhlama yarışmasında da 6 yarışmacı, 7 dakikada en güzel muhlamayı yapmak için yarıştı. Yarışmada, Gönül Kus birinci oldu.

'GÖZÜ KARA GENÇLERİMİZ ÇOK İYİ YARIŞTILAR'

Etkinlikte konuşan Mekaleskirit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Kosanoğlu, "Bu sene yarışlarımız çok keyifli geçti, yağmur vardı. Çok şiddetli idi ama keyifli sahneler yakaladık. Bu yıl 15'incisini kazasız belasız bitirdik. Bu bizim için onur verici oldu. Bu kadar zor şartlarda olmasına rağmen kalabalık bir organizasyon oldu. Çünkü kültürümüze ve geçmişe bir hasret var. Biz de geçmişten geleceğe bir bağ kuruyoruz. Bu şiddetli yağmurda araba sürmek bile zorken, bizim gözü kara gençlerimiz çok iyi yarıştılar" dedi.

'HAVA ÇOK BOZUK AMA BİZ YİNE HIZLIYDIK'

Yarışı birinci olarak tamamlayan Muhammet Karaman da "Yarış hava koşullarına rağmen çok eğlenceli, aksiyonlu geçti. Hava çok bozuk ama biz yine hızlıydık. Adrenalin dolu farklı bir deneyim yaşadığım bir yarış oldu. Şu ana kadar bu seviyede yağmurlu bir havada hiç yarışmadık. Su sıçramasıyla birlikte yüzümüzü gözümü açamadık. Zorlu bir yarış oldu" diye konuştu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
