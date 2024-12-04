Üye Girişi
Haberler
İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti

 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Ahmet Türk için geri dönüş kapısı kapandı

Geri dönüş kapısı kapandı
Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler

1461 Trabzon FK, Kırıkkale FK'yi 3-1 Mağlup Etti

1461 Trabzon FK, Kırıkkale FK'yi 3-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1461 Trabzon FK, sahasında Kırıkkale FK'yi 3-1'lik sonuçla geçerek bir üst tura yükseldi. Maçta Enes Karakuş'un iki golü dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1461 Trabzon FK, sahasında Kırıkkale FK'yi 3-1 mağlup etti.

Of ilçe Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan Karadeniz ekibi, 9. dakikada Enes Karakuş'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren 1461 Trabzon FK, 63. dakikada İbrahim Sürgülü'nün golüyle 2-0 öne geçti.

Konuk ekip 72. dakika Osman Arslantaş'ın golüyle skoru 2-1'e getirirken 90+4'üncü dakikada kontraataktan bulduğu golle skoru 3-1'e yapan Enes Karakuş, maçın sonucunu da tayin etti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
img

"Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak"
img

Bu son maçı oldu
img

Dursun Özbek'i açık açık uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarşamba hangi diziler var? 4 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Annem Ankara 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Konyaspor Kepez Belediyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 173. bölüm tek parça full HD izleme linki! Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu? Selami Yıldız kimdir, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Aralık Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 4-5 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Aralık Ödemiş, Torbalı, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.