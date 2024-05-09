1461 Trabzon FK, Ankaraspor'u 4-1 mağlup ederek tur atladı
TFF 2. Lig play-off 1. tur müsabakasında 1461 Trabzon FK, Ankaraspor'u 4-1 mağlup ederek, tur atladı. İlk devre 1-1 sona eren maçta, 1461 Trabzon FK ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
TFF 2. Lig play-off 1. tur müsabakasında 1461 Trabzon FK, Ankaraspor'u 4-1 mağlup ederek, tur atladı.
Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk devresi, 27. dakikada Ömer Faruk Sezgin ve 30. dakikada İlhan Depe'nin golleri ile 1-1 sonuçlandı.
Bordo-mavili ekip, 77. dakikada Taha Can Velioğlu, 83. dakikada Tarık Tekdal ve 89. dakikada İlhan Depe'nin golleri ile maçı 4-1 kazanarak adını play-off 2. turuna yazdırdı.