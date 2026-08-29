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1299 Bilecikspor U14, Hazırlık Maçında Geyve'yi 8-4 Mağlup Etti

1299 Bilecikspor U14, Hazırlık Maçında Geyve'yi 8-4 Mağlup Etti
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1299 Bilecikspor Kulübü U14 takımı, lig öncesi Bilecik merkez Sentetik Saha'da Sakarya temsilcisi Geyve Futbol Okulu ile yaptığı hazırlık maçını 8-4 kazandı. Dostluk ve kardeşlik ortamında geçen müsabakada genç oyuncuların performansı göz doldururken, mavi şimşekler yeni sezon öncesi rakiplerine gözdağı verdi.

1299 Bilecikspor Kulübü U14 futbol takımı lig öncesi yaptığı hazırlık maçında rakibini 8-4 skorla geçti.

Bilecik merkez Sentetik Saha'da 1299 Bilecikspor Kulübü U14 futbol takımı ile Sakarya temsilcisi Geyve Futbol Okulu karşı karşıya geldi. Dostluk ve kardeşlik içinde geçen müsabakayı 1299 Bilecikspor Kulübü 8-4 yendi. Maçta gençlerin performanslar göz doldururken, mavi şimşekler yeni sezon öncesi rakiplerine de gözdağı vermiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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