1299 Bilecik Spor Kulübü, U14 hazırlık maçında Kurşunlu Spor'u 4-2 mağlup etti

1299 Bilecik Spor Kulübü, U14 hazırlık maçında Kurşunlu Spor'u 4-2 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
U14 Bilecik Gençler Ligi öncesi hazırlık yapan 1299 Bilecik Spor Kulübü, Bursa İnegöl temsilcisi Kurşunlu Spor Kulübü ile İstasyon Sentetik Sahası'nda karşılaştı. Mücadeleyi 4-2 kazanan 1299 Bilecik Spor Kulübü oldu; maç sonunda iki takım futbolcuları birbirini tebrik etti.
Bilecik'te oynanan 1299 Bilecik Spor Kulübü ile Kurşunlu Spor Kulübü arasındaki hazırlık maçının kazanını dostluk oldu.
U14 Bilecik Gençler Ligi öncesi hazırlıklarını tam gaz devam eden 1299 Bilecik Spor Kulübü, Bursa'nın İnegöl ilçe takımı Kurşunlu Spor Kulübü ile bir hazırlık maçı yaptı. İstasyon Sentetik Sahası'nda oynana çekişmeli maçı kazananı 4-2'lik skorla 1299 Bilecik Spor Kulübü oldu. Maç sonunda iki takım futbolcuları birbirlerini tebrik ederken, maçın kazanı dostluk oldu dedirttiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı