120 milyon euroluk teklif alan Osimhen artık son kararını veriyor

Galatasaray'da sezon başında Napoli'den kiralanan ve Galatasaray için tam bir fırsat transferi olan Victor Osimhen için artık karar vakti.

Her fırsatta geleceğiyle ilgili sorulan sorulara yanıt olarak sezon sonunu işaret eden Osimhen'in dün bir basın toplantısı düzenleyeceği aktarılmıştı. Ancak Osimhen'in basın toplantısının iptal olduğu açıklandı.

NE KARAR VERECEK?

Bu durum kafaları karıştırırken Galatasaray da Nijeryalı golcüden cevap beklemeye geçti. İtalyan kulübü ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki Nijeryalı golcü, Galatasaray'da forma giydiği 40 maçta attığı 36 gol ve yaptığı 8 asistle takımı resmen 5. yıldıza taşıdı. Taraftarın sevgilisi haline gelen golcü oyuncunun, kariyerine Galatasaray'da devam etmesi büyük bir maliyet.

Sadece Napoli'nin 75 milyon euro bonservis isteği, golcü yıldıza verilecek maaşla hatırı sayılır bir rakama ulaşıyor. Galatasaray buna rağmen fedakarlık yapmaya hazır ancak Suudi Arabistan'dan gelen teklifler işi çıkmaza sokuyor.

Al-Hilal'in 3 yıl için 120 milyon euro maaş teklifinde bulunması ve bu transferi 18 Haziran'da Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanacak Real Madrid maçına yetiştirme isteği, transferde tüm dengeleri bozmuş durumda.

3 YILLIK 120 MİLYON EURO

26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da gördüğü sevgiden son derece memnun, fedakarlık yapmaya da hazır ama aile baskısıyla kafası da karışmış durumda. Yakın çevresi, Osimhen'e teklifleri kalbiyle değil, mantığıyla değerlendirmesi gerektiği telkininde bulunuyor.

Futbolda sakatlık riskinin her zaman olduğuna vurgu yapılıyor ve Suudi Arabistan'dan gelen 3 yıllık 120 milyon euro, yıllık 40 milyon euronun profesyonel bir şekilde değerlendirmesi isteniyor.