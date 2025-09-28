12 Yaşındaki Poyraz Yetimler Uluslararası Başarılar Elde Ediyor

İzmir'de rüzgar sörfüne 2 yıl önce başlayan 12 yaşındaki Poyraz Yetimler, kısa sürede uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde etti.

Sörfle kardeşinin deniz sevgisi sayesinde tanışan Poyraz Yetimler, önce antrenörüyle 13 yaş altı milli takım seçmelerine katıldı.

Hafta içi okulun ardından hafta sonları da daha geniş zamanda soluğu denizde alan sporcu, azmi ve antrenman disipliniyle kısa sürede milli takıma seçildi.

Poyraz Yetimler, geçen nisanda İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan Avrupa Şampiyonası'ndan Türkiye'ye üçüncü olarak döndü.

İlk uluslararası derecesinin ardından yoğun antrenmanlarına aynı disiplinle devam eden Poyraz Yetimler, geçen ay Birleşik Krallık'ta 11 ülkeden 38 sporcunun katılımıyla yapılan Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda "U13 5.0 altı erkekler kategorisi"nde ikinciliği elde etti.

Başarı rüzgarını arkasına alan sörfçü, genç yaş kategorilerinde yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

"Kışın soğuk çekilmez ama ben bu sporu sevdiğim için çekiyorum"

Poyraz Yetimler, AA muhabirine, sörften keyif aldığını, kışın soğuk havaya rağmen antrenman yapmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye şampiyonalarına katıldıktan sonra milli sporcu olarak uluslararası organizasyonlarda yer aldığını anlatan Poyraz Yetimler, "Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na gittim. Antrenörüm bu sporu öğretti. Keyif alınca oluyor. Kışın soğuk çekilmez ama ben bu sporu sevdiğim için çekiyorum." dedi.

Poyraz Yetimler, Dünya Şampiyonası'nda rakiplerin zorlayıcı olduğunu vurgulayarak, "İngiltere'nin en kuzeyinde şampiyonayı yaptık. Biraz soğuktu. 42 derece havadan 17 dereceye gelmek zorladı. Dünya birincisi olan da milli takım arkadaşım. Türkiye Şampiyonası'nda ve Avrupa'da da birlikte yarıştık. Dünya şampiyonluğunu birlikte kutladık. Aynı odada kaldık." ifadelerini kullandı.

Poyraz, yeni hedefinin 15 yaş altı milli takımına girip dünya ve Avrupa şampiyonluklarına uzanmak olduğunu sözlerine ekledi.

"Büyük hedefimiz olimpiyatlara gitmek"

Sporcunun antrenörü Yalçın Şensoy ise yoğun bir antrenman dönemi geçirdiklerini, öğrencisinin çok istekli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin coğrafi olarak yelken sporları için çok şanslı bir ülke olduğunu belirten Şensoy, "Kuzey ülkelerine göre suda kaldığımız süre çok daha fazla. Hava sıcaklığından ve denize çok yakın olmamızdan kaynaklı. Dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü çok disiplinli çalışarak geldi. Birinci önceliğimiz genç yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak. Ondan sonraki büyük hedefimiz de olimpiyatlara gitmek." ifadelerini kullandı.

Anne Duygu Baykal Yetimler ise oğlunun erken yaşta yeteneği ve tutkusunu keşfettiği için çok şanslı olduğunu kaydetti.