Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı

Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı
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Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon kiralık olarak forma giyen ve sezonun bitimiyle takımdan ayrılan Allan Saint-Maximin, Meksika'ya gitti. Club America, Allan Saint-Maximin'i 12 milyon dolar karşılığında kadrosuna kattı. Oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve sezonun bitimiyle takımdan ayrılarak Al Ahli'ye geri dönen Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oldu.

MAXIMIN'DEN ŞAŞIRTAN TRANSFER

Meksika Ligi takımlarından Club America, Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı. Meksika temsilcisi, 28 yaşındaki oyuncu için Al Ahli'ye 12 milyon dolar bonservis bedeli ödedi. Deneyimli kanat oyuncusu, yeni takımıyla 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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