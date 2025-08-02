Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve sezonun bitimiyle takımdan ayrılarak Al Ahli'ye geri dönen Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oldu.

MAXIMIN'DEN ŞAŞIRTAN TRANSFER

Meksika Ligi takımlarından Club America, Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı. Meksika temsilcisi, 28 yaşındaki oyuncu için Al Ahli'ye 12 milyon dolar bonservis bedeli ödedi. Deneyimli kanat oyuncusu, yeni takımıyla 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.