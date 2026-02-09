12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?

Serie A'nın 24. haftasında Inter, Sassuolo'ya konuk oldu. Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadelede Milano temsilcisi sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Inter'in gollerini 11. dakikada Bisseck, 28. dakikada Thuram, 50. dakikada Lautaro Martinez, 54. dakikada Akanji ve 89. dakikada Luis Henrique kaydetti.

SASSUOLO 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekip Sassuolo'da Matic, 54. dakikada üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra Inter oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 12 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Inter, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti ve puanını 58'e çıkardı. Sassuolo ise 29 puanda kaldı.