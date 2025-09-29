12. Eker I Run, Koşu ve İyiliği Buluşturacak

Sporu, eğlence ve iyilikle buluşturan bir koşu deneyimi sunan 12'nci Eker I Run, 5 Ekim 2025 Pazar günü Bursa Eker Meydan'da düzenlenecek. "Koşmaya Değer" mottosuyla binlerce koşucuyu bir araya getiren etkinliğin programında; 42K Maraton ve Bayrak Yarışı, 15K, 5K Yarışları, Minik Adımlar Koşuları ve Özel Sporcular Koşusu yer alacak. 12. Eker I Run, tüm zamanların en yüksek STK katılımına sahne olacak. Toplam 19 STK, Yardımseverlik Koşuları ile iyilik peşinde koşarak kaynak toplayacak.

Eker Süt Ürünleri'nin gelenekselleşen spor organizasyonu Eker I Run, bu yıl 12'nci kez Bursa'da koşu, eğlence ve iyiliği bir araya getirecek. Geçen yıl 13 ülkeden ve 38 şehirden 5 bin kişinin katıldığı etkinlik, bu yıl da geniş kitleleri buluşturmaya hazırlanıyor. Programda; 42K Maratonu, Bayrak Yarışı, 15K ve 5K parkurlarının yanı sıra geleceğin yıldızları için Minik Adımlar Koşuları ve Özel Sporcular Koşusu da yer alıyor. Festival atmosferinde gerçekleşecek organizasyonda, koşuların yanı sıra dans gösterileri, DJ performansları ve sponsor markaların etkinlik alanındaki aktiviteleri katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Yapılan açıklamaya göre, profesyonel sporculardan amatör koşuculara, kurumsal takımlardan çocuklara ve özel sporculara kadar geniş bir katılım imkanı sunan etkinlik, kapsayıcı yapısıyla öne çıkıyor. 2014 yılından bu yana düzenlenen etkinlik, koşu sporunu geniş kitlelere yayarken sağlıklı yaşam bilincini artırmayı ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Uludağ Oteller Bölgesi'nin 1.800 metre rakımındaki eşsiz atmosferinde başlayan ve Eker Meydan'da son bulan özel parkuruyla dikkat çeken etkinlik, doğayla iç içe bir koşu deneyimi sunuyor.

Koşu yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde aynı zamanda bir iyilik hareketi olarak öne çıkıyor. Etkinliğin en anlamlı bölümlerinden biri olan Yardımseverlik Koşuları, Adım Adım oluşumu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. 12'nci Eker I Run'a, tüm zamanların en yüksek Sivil Toplum Kuruluşu (STK) katılımlarından biri sağlanıyor. Gönüllü koşucular ve bağışçılar, toplam 19 STK'nın projeleri için destek sağlayacak.

Açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl 5 binden fazla bağışçı ve 660 gönüllü sporcunun desteğiyle 18 STK için 3,4 milyon TL kaynak oluşturuldu. Bu kaynak, çocuklardan gençlere, kadınlardan doğaya ve hayvanlara kadar yaklaşık 1.200 faydalanıcıya umut oldu. 2018'den bu yana ise etkinlik aracılığıyla STK'lara sağlanan toplam destek 8,3 milyon TL'ye ulaştı. - BURSA