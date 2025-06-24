111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz

111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
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Altay Spor Kulübü, geçmiş dönemde çalışmış bir antrenörün 473 bin TL alacağını tahsil edememesi sonucu zor durumda. Antrenör, alacağını tahsil edemeyince kulübün logosuna haciz gönderdi. TFF 2. Lig'i 25 puan ile 17. sırada tamamlayarak TFF 3. Lig'e düşen İzmir temsilcisi Altay, 111 yıllık camiasının armasının haczedilebileceği endişesiyle karşı karşıya.

Altay Spor Kulübü'nde geçmiş dönemde çalışmış bir antrenör 473 bin TL alacağını tahsis edemeyince kulübün logosuna haciz gönderdi.

ARMAYA HACİZ CEZASI

TFF 2. Lig'i 25 puan ile 17. sırada tamamlayarak TFF 3. Lig'e düşen İzmir temsilcisi Altay zor günler yaşıyor. Gazeteci Ege Engin'in haberine göre 111 yıllık camianın arması haczedilebilir. Kulüpte geçmiş dönemlerde çalışmış bir antrenör 473 bin TL alacağını tahsis edemeyince kulübün logosuna haciz gönderdi. 25 Haziran'a kadar anlaşma yapılmadığı taktirde bilirkişi logoya ücret belirleyecek ve ücret üzerinden satışa çıkaracak.

14 Mayıs 2025 tarihi itibari ile Altay Spor Kulübü'nün borcu 854 Milyon Lira olarak açıklandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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