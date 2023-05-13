Tökezleyen gider! Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
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İngiltere Premier Lig'de küme düşen ilk takım Southampton oldu. Lig'in 36. haftasında Southampton, sahasında Fulham'a 2-0 yenilerek 11 yıl sonra küme düştü.
İngiltere Premier Lig'in son sırasında bulunan Southampton, sahasında Fulham'a 2-0 mağlup oldu ve matematiksel olarak ligde kalma şansını kaybetti.
SAHALARINDA YIKILDILAR
Ligin son sırasında yer alan Southampton, rakibine 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Carlos Vinicius ve 72. dakikalarda Aleksandar Mitrovic kaydetti.
DÜŞMELERİ KESİNLETİ
24 puanlı Southampton'ın bitime iki hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Puanını 51'e çıkaran Fulham ise 9. sıraya yerleşti. Bu sonucun ardından Southampton, 11 yıl sonra tekrar Championship'te mücadele edecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023