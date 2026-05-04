11 yaşındaki Türkiye şampiyonu masa tenisi sporcusu Mehmet Fatih'in hayali olimpiyatlar

Bu sene kendi kategorisinde düzenlenen 3 turnuvada da şampiyonluğa ulaşan 11 yaşındaki masa tenisi sporcusu Mehmet Fatih Gezer, hayalinin olimpiyatlarda mücadele etmek olduğunu ve bunun için çok çalışacağını söyledi.

Antrenmanlarını Beylerbeyi'ndeki Ali Fuat Başgil İmam Hatip Lisesi'ndeki "Table Tennis Organizations"ta (TTO) sürdüren Mehmet Fatih Gezer, antrenörü ve babası Mesut Gezer ile antrenörü Bora Gürbüz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Masa tenisine 6 yaşında başladığını aktaran Mehmet Fatih, "Yaklaşık 5 senedir oynuyorum. Bu yıl 3 farklı yarışma düzenlendi. Üçünde de birinci oldum. Bu sene Balkan Şampiyonası'nda derece yapmak istiyorum. Geçen sene takımlardan ikinci olmuştuk. Bu sene Avrupa Şampiyonası da var. Burada da başarılı olmak istiyorum." diye konuştu.

Hayalinin olimpiyatlarda mücadele eden bir sporcu olmak olduğundan bahseden genç sporcu, "Uzun vadeli hayalim olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek. Bunun için çok çalışacağım. Okuldan sonra antrenman yapıyorum. Antrenmanlar zor geçse de çalışmam gerektiğini biliyorum. Antrenman yapmadan kimse iyi oyuncu olamaz." ifadelerini kullandı.

Antrenörleri umutlu

Mehmet Fatih'in antrenörleri genç sporcunun önemli başarılar elde edeceğini düşünüyor.

Antrenör Bora Gürbüz, sporcusunun disiplinli ve çalışkan olduğuna değinerek, "Mehmet Fatih ile küçük yaşlarından beri birlikteyiz. Kendisi çok disiplinli, çalışkan ve masa tenisini tutkuyla yapan bir çocuk. Babası ve antrenörü Mesut Gezer'in bu başarıda katkısı büyüktür. İleride milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Çalışmalarına aynı şekilde devam ederse Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında bizi temsil edecektir." şeklinde görüş belirtti.

Mehmet Fatih'in babası ve antrenörlerinden Mesut Gezer ise, "Mehmet Fatih'i masa tenisine 6 yaşında başlattık. En büyük avantajımız masa tenisini çok sevmesi oldu. Bundan dolayı antrenmanlara aksatmadı. Bunun ardından başarılar gelmeye başladı. Bu sezon kendi yaş kategorisinde 3 ulusal turnuva vardı. Milli takım seçmelerini şampiyon olarak tamamladı. Seçmeleri ilk 16'da tamamlayanların katıldığı en iyi 16'lar turnuvasında şampiyon oldu. Son olarak 32 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Erkeklerde altyapı yaş gruplarında üçünde de birinci olan tek sporcu. Bu büyük bir başarı. Önümüzde Balkan Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası var. Onlara hazırlanıyoruz. İnşallah büyük dereceler bekliyoruz. Kendisi çok yetenekli. Diğer hocalarımız da Fatih'te gelecek görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oğlunu gelişimi için Çin'e götüreceğini aktaran Gezer, "Türkiye, masa tenisinde çok iyi yerde olan bir ülke değil. Amacımız hem ülke sporuna katkı vermek hem de sporcumuzun gelişimini sağlamak. Her sporcunun hayali olimpiyatlara katılmaktır. Biz de 2032 Olimpiyat Oyunları'nı hedefliyoruz. Uzak bir tarih gibi görünebilir ama olimpiyatlar bu yaşlarda hazırlanılıyor. Haftanın 7 günü, üçer saat antrenman yapıyoruz. Hem okulunu hem de antrenmanları bir arada götürmeye çalışıyoruz. Yaz tatilinde Çin'e götürmeyi düşünüyoruz. Çok yoğun tempoda ilerliyoruz. Bazen futbol oynamak istiyor ama sakatlanma riskinden dolayı izin vermiyoruz. Onun için bazen haksızlık oluyor ama başarı için bazı bedellerin ödenmesi gerek. Bu yaşta bu bedelleri ödüyor." diyerek sözlerini tamamladı.