11. NG Afyon Frig Ultra Maratonu Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

AFYONKARAHi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 11. NG Afyon Frig Ultra Maratonu gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valiliği, İhsaniye Belediyesi ve sponsorların desteğiyle Ayazini'de start verilen yarışlar; 6, 12, 22, 38 ve 54 kilometrelik parkurlarda koşuldu.

Yarış koordinatörü Ali Cem Aktaş, gazetecilere, maratonun 11'inci yılının tamamlandığını söyledi.

Özel çocukların yarıştığı "+1 Farkla Koşuyoruz" etabının keyif kattığını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Yarışlara, geçen yıla göre sporcu katılımı yüzde 15 daha arttı. Bu şekilde bölgenin spor turizmine katkı sağlıyoruz. Frigya, sporcular tarafından mistik bölge olarak tanımlanıyor. İlk defa gelen sporcular, burayı çok beğeniyor, yöresel lezzetleri tadıyor."

Sporcular da parkuru beğendi

Sporcu Hacer Başülmez de 6 kilometrelik parkurda takım halinde birinci olduklarını belirterek, "Ekip olarak güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyoruz. Parkur güzel ve zordu."dedi.

Sporcu Hüseyin Günaçtı ise 4 yıldır Frigya'daki yarışlara katıldığını, gizemli parkurda koşmanın çok güzel olduğunu ifade etti.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle hediye ve madalyaları verildi.