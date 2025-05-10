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11. Corendon Tahtalı Run To Sky Yarışları Sona Erdi

11. Corendon Tahtalı Run To Sky Yarışları Sona Erdi
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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 11. Corendon Tahtalı Run To Sky yarışları, 25 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren yarışlarda parkur rekorları kırılarak kazananlar belirlendi. Hem kadın hem de erkek yarışlarında farklı parkurlarda birinciler ortaya çıktı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 11. Corendon Tahtalı Run To Sky yarışları, sona erdi.

Bu yıl ilk kez Skyrunner World Series takviminde yer alan yarışlarda, denizden zirveye uzanan üç farklı parkurda 25 ülkeden 400 sporcu mücadele etti.

İki gün süren ve 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde tamamlanan yarışlarda kazananlar belli oldu.

İlk 9 sporcu, 3 saat 21 dakikalık parkur rekorunun altında derece yaptı. Hem kadın hem de erkeklerde parkur rekoru kırıldı.

Berg Sky Race (65K) parkurunda kadınlarda Nadezhda Tishchenko, erkeklerde Ilya Tishchenko zafere ulaştı.

Run to Sky (27K) parkurunun galipleri ise kadınlarda Anastacia Rubtsova, erkeklerde Alain Santamaria oldu.

KemeRun (12K) etabında birinciliği kadınlarda Eylül Şenal, erkeklerde Kasım Çağlar elde etti.

Dereceye giren sporcular, Skyrunner World Series puanının yanı sıra para ödülü kazandı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Spor
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