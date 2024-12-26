101 yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı

Bölgesel Amatör Lig'de küme düşme hattında bulunan Tarsus İdman Yurdu futbolcuları, zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Kuruluşunun 101 yılında kulübün takside bağlanmış elektrik borçları ödenmeyince soğukta kalan futbolcular mutfak tüpü ile ısınmaya çalışıyor.

MUTFAK TÜPÜ İLE ISINIYORLAR

Geçen sene TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen ve halen bu ligde mücadele eden kulübün takside bağlanmış elektrik borçları ödenmeyince soğukta kalan futbolcular mutfak tüpü ile ısınmaya çalışıyor. Sarı Lacivertli kulübün oyuncularına yemek ve benzeri yaşamsal gıda malzemelerini ise taraftarlar karşılıyor.

"YEMEK YİYEMİYORUZ"

Yaşananlara isyan eden Takım Kaptanı Yavuz Ulaş Genç, "Dünden beri yemek yiyemiyor, ısınamıyoruz. Verilen hiç bir söz tutulmadı, takımın hali bu ne yazıkki hiç bir yönetici telefonlara bakmıyor geldiğimiz durum bu" dedi.