10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
Fenerbahçe, eski kalecisi Mert Günok'u kadrosuna yeniden kattı. Mert Günok, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki milli file bekçisi, yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıkacak. Mert 2015 yılında Fenerbahçe'den ayrılırken "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" demişti.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Mert Günok transferini resmileştirdi. Tecrübeli kaleci, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sarı-lacivertli kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ, İMZA GELDİ
Kulübe geri dönüş süreci hızlanan Mert Günok'un sağlık kontrollerini tamamladığı ve ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza attığı öğrenildi.
SAMANDIRA'DA İLK ANTRENMAN YARIN
Yaklaşık 10 yıl sonra Fenerbahçe forması giymeye hazırlanan 36 yaşındaki milli file bekçisinin, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yarın ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi. Mert 2015 yılında Fenerbahçe'den ayrılırken "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" demişti.