10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da sürüyor

AA - Emrah Oktay - Spor
 - Güncelleme:
10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da sürüyor

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 10. Uluslararası Fetih Kupası devam ediyor.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 10. Uluslararası Fetih Kupası devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen organizasyonda ikinci gün sona erdi.

Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde geleneksel ile modern okçuluk eleme atışları yapıldı.

Dünyada hem geleneksel okçuluk hem olimpik hem de makaralı yay olmak üzere 3 dalda müsabakanın yapıldığı en büyük uluslararası spor organizasyonuna 32 ülkeden 500'e yakın sporcu katılıyor.

Organizasyon, yarın final atışları ve ödül töreniyle sona erecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

İstanbul Okçular Okçuluk Türk Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title