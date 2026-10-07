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10 milli tekvandocu, Paris'teki Tekvando Grand Prix'sinde tatamiye çıkacak

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Tekvando Federasyonuna göre, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na puan veren Tekvando Grand Prix'sinde 9-11 Ekim'de Paris'te 10 milli tekvandocu tatamiye çıkacak. Para Tekvando Grand Prix'si de yarın Paris'te yapılacak; Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan verecek.

Milli sporcular, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Tekvando Grand Prix'sinde mücadele edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonda 9-11 Ekim tarihlerinde 10 milli tekvandocu tatamiye çıkacak.

Türkiye'yi kadınlarda Emine Göğebakan (49 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (57 kilo), Şevval Çakal (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo) ve Nafia Kuş Aydın (+67 kilo) temsil edecek.

Erkeklerde ise Yusuf Badem (58 kilo), Furkan Ubeyde Çamoğlu (58 kilo) ve Berkay Erer (68 kilo) madalya mücadelesi verecek.

Para tekvando

Para Tekvando Grand Prix'si de yarın Paris'te gerçekleştirilecek.

Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Kadınlar: Büşra Emire, Nurcihan Ekinci Gül (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Özcan, Tuana Çelik (57 kilo), Zehra Orhan, Seçil Er (65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (+65 kilo),

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik, Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Adem Arda Özkul, Osman Ertürk (+80 kilo)

Kaynak: AA
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