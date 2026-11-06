1.Lig 14. haftasında SMS Grup Sarıyer, Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı

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1'inci Lig'in 14'üncü haftasında SMS Grup Sariyer, sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.

1'inci Lig'in 14'üncü haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırladı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda gerçekleşen mücadeleyi Hakan Ülker yönetti. Hakan Ülker'in yardımcılıklarını ise Hüsnü Çelimli ve Erdoğan Çak yaptı. Karşılaşmaya SMS Grup Sarıyer ; Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Silva, Yağız Şen, Efecan Karaca, Furkan Gedik ve Eze ilk 11'iyle sahaya çıktı. Konuk ekip Alagöz Holding Iğdır FK ise; Szumski, Serkan Asan, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Camara, Gökcan Kaya, Crociata, Serdar Gürler ve Arda Çolak ile sahada yer aldı.

Çekişmeli geçen mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarıyer'in golünü 66'ncı dakikada Eşref Korkmazoğlu attı. Iğdır FK'nın golü ise 72'nci dakikada Serdar Gürler'den geldi. Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 17'ye, Iğdır FK ise 28'e çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı