1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
Ünlü yayıncı IShowSpeed ile kardeşi Jamal arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. 25 bin dolarlık meydan okuma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Jamal’ın kısa sürede vazgeçmesi sonrası çılgına dönen IShowSpeed, kardeşine sert sözler söyledi. Ünlü yayıncı, “Senin gibi kardeşim olduğu için utanıyorum” ifadelerini kullandı.
1 KM YÜRÜYÜŞ ŞARTI KOYDU
IShowSpeed, kardeşi Jamal’a 25 bin dolar kazanması için 1 kilometrelik yürüyüş yapma şartı sundu. Ancak Jamal, meydan okumayı sadece 30 saniye sürdürebildi.
PES EDİNCE TEPKİ GECİKMEDİ
Jamal’ın kısa sürede vazgeçmesi sonrası çılgına dönen IShowSpeed, kardeşine sert sözler söyledi. Ünlü yayıncı, “Senin gibi kardeşim olduğu için utanıyorum” ifadelerini kullandı.
HARÇLIĞINI KESECEĞİNİ AÇIKLADI
Tepkisini sürdüren IShowSpeed, Jamal’ın aylık 700 bin dolarlık harçlığını keseceğini ve onu yurt dışına göndereceğini dile getirdi.