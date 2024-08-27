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1'inci Lig Kulüpleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 1'inci Lig kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve kulüp başkanlarının talep ve önerileri ele alındı.

1'İNCİ Lig Kulüpleri İstişare Toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

TFF Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve 1'inci Lig kulüp başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay da yer aldı.

Gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri de çözüm odaklı olarak ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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