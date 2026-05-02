Haberler

1'inci Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRENDYOL 1'inci Lig'de normal sezon bugün oynanan 6 maçla tamamlandı. Süper Lig'e doğrudan yükselen takımların yanı sıra play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler, ilk iki sırayı olarak adlarını doğrudan Süper Lig'e yazdırdı. 74 puan ve averajla 3'üncü sırada yer alan Esenler Erokspor da doğrudan play-off finalinde yer alma hakkı kazandı. 71 puanla Arca Çorum FK 4'üncü, 64 puanlı Sipay Bodrum FK 5'inci, 63 puanlı Atko Grup Pendikspor 6'ncı, 60 puanlı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 7'nci sırayı alarak play-offa kalan diğer takımlar oldu. Play-offta Arca Çorum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum Fk – Atko Grup Pendikspor eşleşmeleri oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

