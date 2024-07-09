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Geriye düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te finale çıktı

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İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde 1-0 geriye düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 yenerek final biletini alan ilk takım oldu. Öte yandan İspanyolların ilk golünü atan Lamine Yamal, 16 yaş 362 gün ile şampiyona tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını aldı. İspanya, yarın oynanacak Hollanda-İngiltere karşılaşmasının galibiyle finalde karşılaşacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki müsabakada 1-0 geri düşmesine rağmen sahadan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla İspanyollar oldu.

FRANSA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, 9. dakikada Mbappe'nin ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Kolo Muani'nin golüyle 1-0 öne geçti geçti.

Geriye düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te finale çıktı

YAMAL SAHNEYE ÇIKTI VE TARİHE GEÇTİ

Erken yediği golün şokunu atlatan İspanya, Lamine Yamal'ın 21. dakikada sol ayağıyla ceza sahası dışından müthiş golle skoru eşitlemeyi başardı. Öte yandan Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken forma giyerek turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, Fransa ağlarını 16 yaş 362 günlükken havalandırmayı başararak Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını da aldı.

Geriye düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te finale çıktı

OLMO TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Bu golden yalnızca 4 dakika sonra Dani Olmo ile 1 gol daha bulan İspanya, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1'lik skor üstünlüğünü almasını bildi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Geriye düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te finale çıktı

İLK FİNAL BİLETİ İSPANYA'NIN

Müsabakanın ikinci 45 dakikasında her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince 90 dakikada ilk yarıdaki gibi İspanya'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla EURO 2024'te adını finale yazdıran ilk takım İspanyollar oldu.

Geriye düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te finale çıktı

RAKİBİ YARIN BELLİ OLACAK

İspanya'nın finaldeki rakibi yarın Hollanda ve İngiltere arasındaki diğer yarı final karşılaşmanın ardından belli olacak. EURO 2024'ün şampiyonunu belirleyecek olan final ise 14 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Hollanda İspanya Fransa Futbol Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

tamer durmaz:

En iyi ve akıllı futbolu oynuyan ispanya kupayıda kazanacaktır.

20
0
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Barış O. B.:

İspanya - İngiltere final oynar. Kupa da İspanya'ya hayırlı olsun

17
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ekrem celebi :

ardayı yoruluyor.yorgun sakatlık korkusu dıye oynatmayanlar lamınya lamalı izlesın.bu cocuk daha 16 yasında ne yorgunluk bılıyor nede sakatlık nazar degmesın..

9
1
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Engin Savaş:

Kontrollü futbol her zaman kazanır.

6
2
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