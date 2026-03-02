1 ayda tam 900 çiğ yumurta yedi
Beyzbol oyuncusu Ryan Lambert, atış hızını artırmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Lambert, bir ay içinde yaklaşık 900 çiğ yumurta tükettiğini açıkladı.
BİR AYDA REKOR TÜKETİM
Performansını yükseltmek isteyen sporcu, protein alımını artırmak amacıyla her gün onlarca çiğ yumurta içti. Toplamda yaklaşık 900 yumurtaya ulaşan Lambert'in bu tercihi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
SPOR CAMİASINDA TARTIŞMA BAŞLATTI
Lambert'in yöntemi bazı kesimler tarafından "azim" olarak yorumlanırken, bazı spor otoriteleri ise bu tür beslenme alışkanlıklarının sağlık açısından risk taşıyabileceğine dikkat çekti.