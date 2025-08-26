Galatasaray Singo ile anlaştı! İşte ödenecek bonservis ve diğer şartlar

Süper Lig devi Galatasaray, Wilfried Singo transferinde mutlu sona yaklaştı. Futbolcuya ödenecek bonservis ve bonus ücretleri ortaya çıktı.

TOPLAM DEĞERİ 35 MİLYON EURO

İtalya basınına göre, sarı-kırmızılılar ile Monaco, 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibine Singo'nun sonraki satışından yüzde 10 pay da verecek.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Stoper ve sağ bek bölgelerinde oynayabilen Fildişili oyuncu geride kalan sezon 35 maçta forma giydi, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.