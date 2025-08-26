Galatasaray Singo ile anlaştı! İşte ödenecek bonservis ve diğer şartlar
Galatasaray, defans oyuncusu Wilfried Singo'nun transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Singo için Monaco'yla 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Ayrıca, Singo'nun sonraki satışından yüzde 10 pay da Fransız ekibine verilecek.
Süper Lig devi Galatasaray, Wilfried Singo transferinde mutlu sona yaklaştı. Futbolcuya ödenecek bonservis ve bonus ücretleri ortaya çıktı.
TOPLAM DEĞERİ 35 MİLYON EURO
İtalya basınına göre, sarı-kırmızılılar ile Monaco, 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibine Singo'nun sonraki satışından yüzde 10 pay da verecek.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Stoper ve sağ bek bölgelerinde oynayabilen Fildişili oyuncu geride kalan sezon 35 maçta forma giydi, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
Kaynak: Haberler.Com / Fadıl Aslan - Spor