Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 1 Fatsa Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Manisa Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup etti ve tur atladı.
AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Manisa Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup etti ve tur atladı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Emre Doğu xx, Mehmet Şengül xx
Manisa FK: Birkan xx, Bedirhan xx, Muhammet Şahin xx, Efe xx (Kouter dk. 76 xx), Yiğit Kerem xx, Özgür xx (Erhan dk. 69 xx), Gakpa xxx (Mehmet Yılmaz dk. 69 xx), Mehmet Çelik xx, Tormin xx (Tabekou dk. 69 xx), Diallo xx, Okan xx
Yedekler: Samet, Sertaç, Nizamettin, Orgill, Veli, Landre
Teknik Direktör: Turgay Altay
Fatsa Belediyespor: Altay x(Abdullah dk. 46 xx), Emrah xx, Burak xx, Erşan xx, Ömer xx, Yiğit Köse xx, Altan x(Mehmet Seçme dk. 61 xx), Onur x(Mustafa dk. 61 xx), Oğuzhan xx Muhammet Burak x(Bilal Can dk. 70 xx), Ozan xx
Yedekler: Enver, Ramazan, Okan
Teknik Direktör: Murathan Karagöl
Gol: Gakpa (dk. 14 pen.) (Manisa FK)
Sarı kart: Efe (Manisa FK) - MANİSA