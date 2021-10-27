Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 Alagöz Holding Iğdırspor: 2 - Haberler Spor
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Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 Alagöz Holding Iğdırspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 Alagöz Holding Iğdırspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Alagöz Holding Iğdırspor'a 2-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Alagöz Holding Iğdırspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

73. dakikada ceza sahasında İlker'in yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhammet Reis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

86. dakikada Doğukan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

90. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Arda topu kendi kalesine gönderdi. 0-2

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Batuhan Kolak xx, Mustafa Burak Kuş xx, Vedat Güneş xx

Eskişehirspor: Cengiz Alp x, Eray x, Bartu x, Buğra x, Utku x, Berkay x, Tolga x (Doğukan dk. 82 '), Eren x (Ömer dk. 69 x), Hasan Ulaş x (Melih dk. 87 ' ), Arda x, Onur x

Yedekler: Sezgin, Onurhan, Sezgin Çolpan, Necati, Efehan,

Teknik Direktör: Suat Kaya

Iğdırspor: Savaş xx (Muhammed İdiz dk. 76 x), İlker xx, Berkay xx, İlker, Muhammet xx, Arif x, Mustafa x, Abdullah xx, Adem x, Mahsun x, Eyüp x (Hakan dk. 42 x)

Yedekler: Suat, Barış, Enes, Alişan, Baha

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Goller: Muhammed Reis (dk. 75), Arda (dk. 90 k.k.) (Iğdırspor)

Sarı kartlar: Buğra (Eskişehirspor) Arif, Muhammed İldiz (Iğdırspor) - ESKİŞEHİR

Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 Alagöz Holding Iğdırspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 Alagöz Holding Iğdırspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 Alagöz Holding Iğdırspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 Alagöz Holding Iğdırspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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