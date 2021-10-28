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Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 5 Büyükçekmece Tepecikspor: 3

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Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 5 Büyükçekmece Tepecikspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Altınordu, konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'u uzatmalara giden maçta 5-3 mağlup ederek üst tura yükseldi.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Altınordu, konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'u uzatmalara giden maçta 5-3 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu xx, Ersin Erbay xx, Muratcan Ilgaz xx

Altınordu: Serhat xx, Furkan xx (Ahmet İlhan dk. 83 ?), Özgür xx, Yusuf Esendemir xx, Rahmi xx, Muzaffer xx (Metehan dk. 70 x), Burak xx, Sami xx, Anıl xx (Hüsamettin dk. 83 ?), Şeref x (Feytullah dk. 55 x), Kenan x (Enis dk. 70 xx)

Yedekler: Emirhan, Yusuf Arslan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Büyükçekmece Tepecikspor: Taylan x, Doğukan x (Ahmet dk. 55 x), İnanç x, Koray x, Alperen xx, İsmail xx, Yasir x (Dakes dk. 46 x), Berkant x (Erçağ dk. 46 xx), Berkay xx, Yasin xx (Oktay dk. 85 ?), Ahmet Can x (dk. 101 ?)

Yedekler: Furkan

Teknik Direktör: Enver Şen

Goller: Burak (dk. 19), Muzaffer (dk. 41), Hüsamettin (dk. 89), Enis(dk. 105), Ahmet İlhan (dk. 118)(Altınordu), Berkay (dk. 59), Yasin (dk. 64), Erçağ (dk. 68 x) (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı Kartlar: Furkan, Enis, Yusuf Esendemir (Altınordu), Koray (Büyükçekmece Tepecikspor) - İZMİR

Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 5 Büyükçekmece Tepecikspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 5 Büyükçekmece Tepecikspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 5 Büyükçekmece Tepecikspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 5 Büyükçekmece Tepecikspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 5 Büyükçekmece Tepecikspor: 3

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