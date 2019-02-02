Spor Yorumcusu Ali Ece'den Victor Moses'e Övgü: Tam Bir Yetenek Golü Attı

Fenerbahçe Süper Lig'in 20. haftasında evinde ağırladığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Ayew ve oyuna sonradan giren Victor Moses kaydetti. Moses böylece Fenerbahçe kariyerindeki kaleyi bulan ilk şutunda golle tanışmış oldu.

Karşılaşmanın ardından Tivibu Spor'da mücadeleyi değerlendiren yorumcu Ali Ece, Nijeryalı futbolcunun attığı gole dikkati çekti ve övgü dolu ifadeler kullandı.

"TAM BİR YETENEK GOLÜ"

Ece, "Moses Chelsea'de sağ kanat beki oynuyor, önde yapabilir mi, yapar. Chelsea'de oralarda Hazard'lar Willian'lar olduğu için bir geride oynuyordu. Bugün neler yapabileceğini çok kısa sürede gösterdi. Moses'in attığı gole bakarsak; Fenerbahçe'de uzun zamandır bir oyuncu, tek başına dripling sonrası savunmayı aşıp, böyle bir çalım atıp, golü en son atan oyuncu olmamıştı. Çok güzel bir gol attı gerçekten. Tam bir yetenek golü" diye konuştu.