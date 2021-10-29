Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar, 10 gün sahalardan uzak kalacak

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın sakatlandığı ve 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 7-10 gün sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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