Yayıncı kuruluşta Volkan Demirel fırtınası! Üst üste kontraları stüdyoyu kahkahaya boğdu - Haberler Spor
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Yayıncı kuruluşta Volkan Demirel fırtınası! Üst üste kontraları stüdyoyu kahkahaya boğdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Yayıncı kuruluşta Volkan Demirel fırtınası! Üst üste kontraları stüdyoyu kahkahaya boğdu

Yayıncı kuruluş ekranlarında maç önü programında yaşanan diyalog izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Tugay Kerimoğlu'nun Volkan Demirel'e "Şu an oynayabilir misin?" diye sormasının ardından Demirel, "Kalede oynarım. 2-3 antrenmana bakar" cevabını verdi. Bunun üzerine kendisine, "Başka nerede oynuyorsun ki?" sorusu sorulan Volkan, "Santrfor" dedi. Demirel, Başakşehir'e karşı kaçırdığı penaltı hatırlatılınca, "Attım diye düşündüm" cevabını vererek stüdyoyu kahkahaya boğdu.

beIN Sports ekranlarında yayınlanan maç önü programına Volkan Demirel'in sözleri damga vurdu. Fenerbahçe'nin efsane eldiveni 2-3 antrenman yaptıktan sonra yeniden futbol oynayabileceğini belirtirken esprili bir dille santrfor mevkisinde de forma giyebileceğini söyledi.

"ATTIM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Tugay Kerimoğlu'nun Volkan Demirel'e "Şu an oynayabilir misin?" diye sormasının ardından Demirel, "Kalede oynarım. 2-3 antrenmana bakar" cevabını verdi. Bunun üzerine Feyyaz Uçar tarafından kendisine, "Başka nerede oynuyorsun ki?" sorusu sorulan Volkan, "Santrfor" dedi. Programın moderatörü Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin efsane kalecisine Başakşehir maçında kaçırdığı penaltıyı hatırlatması üzerine Demirel, "Attım diye düşündüm" cevabını verince stüdyoda kahkaha tufanı yaşandı.

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Ali Gülhan
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Haber: Yayıncı kuruluşta Volkan Demirel fırtınası! Üst üste kontraları stüdyoyu kahkahaya boğdu - Haberler Spor
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