Yayıncı kuruluşta Volkan Demirel fırtınası! Üst üste kontraları stüdyoyu kahkahaya boğdu

beIN Sports ekranlarında yayınlanan maç önü programına Volkan Demirel'in sözleri damga vurdu. Fenerbahçe'nin efsane eldiveni 2-3 antrenman yaptıktan sonra yeniden futbol oynayabileceğini belirtirken esprili bir dille santrfor mevkisinde de forma giyebileceğini söyledi.

"ATTIM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Tugay Kerimoğlu'nun Volkan Demirel'e "Şu an oynayabilir misin?" diye sormasının ardından Demirel, "Kalede oynarım. 2-3 antrenmana bakar" cevabını verdi. Bunun üzerine Feyyaz Uçar tarafından kendisine, "Başka nerede oynuyorsun ki?" sorusu sorulan Volkan, "Santrfor" dedi. Programın moderatörü Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin efsane kalecisine Başakşehir maçında kaçırdığı penaltıyı hatırlatması üzerine Demirel, "Attım diye düşündüm" cevabını verince stüdyoda kahkaha tufanı yaşandı.

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