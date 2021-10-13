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Wilder'ı perişan etmişti! Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit

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Deontay Wilder'ı kavat ederek ağır siklet kemerini korumayı başaran Tyson Fury, esprili bir dille Cristiano Ronaldo'ya sataştı. Büyük Britanyalı boksör, "Manchester'da yaşasaydım bu bir sorun olurdu. Bu şehir ikimize fazla. Bir yerde tek kral olur. Benimle dövüşmek zorunda kalan herkes için üzülüyorum" dedi.

Tyson Fury, Deontay Wilder'ı nakavt ettikten sonra spor gündeminin zirvesine oturdu. Güçlü rakibini görkemli bir şovla deviren Fury, "Dünyanın en iyisiyim. Çağın en iyi dövüşçüsü benim. Tarihteki herhangi bir dövüşçüyü yenebileceğime inanıyorum" dedi. Manchester United taraftarı olduğunu söyleyen Fury, bir şehirde kendisinden büyük kral olamayacağını ifade ederek Cristiano Ronaldo'ya sataştı.

Wilder'ı nakavt eden Tyson Fury, Ronaldo'yu tehdit etti: Manchester ikimize fazla

"AMA BU SORUN"

Fury, "Ronaldo takımına döndüğü için mutluyum. Ama bu şehir ikimize fazla. Manchester'da yaşasaydım bu bir sorun olurdu. İki kral fazla. Neyse ki en az bir saatlik uzaktayım. Benimle dövüşmek zorunda kalan herkes için üzülüyorum" dedi.

Wilder'ı perişan etmişti! Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit
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