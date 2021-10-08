Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa, Belçika karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu.

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa, Belçika karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu.

İtalya'nın Torino şehrinde yer alan Allianz Stadyumu'nda Fransa ile Belçika Uluslar Ligi yarı finalinde karşı karşıya geldi. İlk yarıda etkili olan Belçika 37. dakikada Carrasco ve 40. dakikada Lukaku'nun golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Fransa ikinci yarıda toparlandı ve 62. dakikada Benzama'nın golüyle umutlandı. 69. dakikada Mbappe'nin penaltıdan golüyle 2-2 eşitliği yakalayan Horozlar, 90. dakikada Hernandez'in fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-2 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Fransa ile İspanya arasındaki final mücadelesi 10 Ekim Pazar günü oynanacak. - İSTANBUL

Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Fransa'dan Belçika karşısında tarihi geri dönüş! Uluslar Ligi finalinde İspanya'nın rakibi oldular

Fransa'dan Belçika karşısında tarihi geri dönüş! Uluslar Ligi finalinde İspanya'nın rakibi oldular

 Böyle vurgun görülmedi! 12 kulüp, Veljkovic Sistemi'yle milyonlarca euro vergi kaçırdı

Böyle vurgun görülmedi! 12 kulüp, Veljkovic Sistemi'yle milyonlarca euro vergi kaçırdı

 Türk futbolseverleri yine mest etti! UEFA'nın güzel spikeri Eva'nın adresi değişmedi

Türk futbolseverleri yine mest etti! UEFA'nın güzel spikeri Eva'nın adresi değişmedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mustafa Keser
Spor Marcao Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 00:21:16. #1.13#