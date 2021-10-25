Özlem Akdurak yeniden Yelken Federasyonu başkanlığına seçildi

Türkiye Yelken Federasyonu 5'inci Olağan Genel Kurulu ve 6'ncı Mali Genel Kurulu'nda Duriye Özlem Akdurak, yeniden başkanlığa seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurulda, Ceyhun Üstüner, Duriye Özlem Akdurak ve Mehmet Serhat Belli başkanlık için yarıştı. 262 delegenin oy kullandığı genel kurulda Duriye Özlem Akdurak, 105 oyla Türkiye Yelken Federasyonu başkanlığına yeniden seçildi. Adaylardan Mehmet Serhat Belli 98, Ceyhun Üstüner ise 58 oyda kalırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.