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Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Güler'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Güler'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Atilla Güler, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Atilla Güler, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Güler ve Başkan Bozkurt bir süre görüşerek İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımının ulusal ve yerel branşlardaki üstün başarılarıyla ilgili istişarelerde bulundular. As Başkan Güler, İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımını ve sporcularını tebrik ederek başarılar diledi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, nazik ziyaretlerinden dolayı Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Atilla Güler'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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Haber: Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Güler'den Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler Spor
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