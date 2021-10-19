Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli takımlar kampını ziyaret etti

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli takımlar hazırlık kampını ziyaret etti.

Büyük Erkekler ve U23 Yaş Altı Kadın Milli Takım aday kadrosunun İstanbul'da devam eden kampını ziyaret eden Huysuz, judoculara katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.

Kamp çalışmalarıyla ilgili Milli Takım koordinatörü ve antrenörlerden bilgi alan Sezer Huysuz, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazanma sürecinin başladığına dikkat çekti.